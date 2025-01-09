Erzurum'da 46 Yılda Yapılan Eşsiz Tespihler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da 46 Yılda Yapılan Eşsiz Tespihler

Erzurum\'da 46 Yılda Yapılan Eşsiz Tespihler

Veysel Başar, 46 yılda biriktirdiği Oltu taşlarıyla 350-400 bin lira değerinde iri tespihler üretti.

09.01.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FATİH ÇELEBİ - Erzurum'da tespih yaparak ailesinin geçimini sağlayan 58 yaşındaki Veysel Başar, çocuk yaşlardan beri biriktirip toprak altında sakladığı büyük Oltu taşlarından iri iki tespih yaptı.

Oltu ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Başar, amcasından çocuk yaşlarda öğrendiği tespih üretimini yıllardır evinin yanındaki 2 metrekarelik atölyede sürdürüyor.

Mesleğiyle geçimini sağlayan Başar, ilçedeki maden yataklarından çıkarılan ve yılda bir kez de olsa nadiren karşılaşılan büyük boyuttaki Oltu taşlarını bozulmaması için yıllarca toprak altında muhafaza etti.

Bir süre önce biriktirdiği taşları toprak altından çıkaran Başar, yaklaşık 2 hafta süren el işçiliğiyle 75-85 santimetre uzunluğunda ve 485-775 gram ağırlığında iki tespih yaptı.

İri tespihler, koleksiyoncu ve tespih meraklısı müşterilerini bekliyor

İri taneli tespihleri özenle koruyan Başar, 350-400 bin lira civarında değer biçtiği en büyük ürünü için koleksiyoncu ve tespih meraklısı müşterilerini bekliyor.

Veysel Başar, AA muhabirine, 12 yaşında başladığı tespih işinde ustasının amcası olduğunu söyledi.

Severek yaptığı bu işle ailesinin geçimini sağladığını ifade eden Başar, "Evimin yanındaki atölyede 46 yıldır sadece Oltu taşından farklı model siparişleriyle tespih yapıyorum." dedi.

Büyük ebatlardaki taşın maden ocaklarından çok nadir çıktığına işaret eden Başar, genelde küçük parça taşlar elde ettiklerini anlattı.

Başar, şöyle devam etti:

"Bu tespihleri 46 yılda biriktirdiğim taşlardan yaptım. Bu taşlar ebat olarak çok kısıtlı yani madenlerde bu ebatlarda taş çok nadir çıkar. Örneğin bu yıl 10 kilo taş kullandım, bu 10 kilo içinde bu tespih danesinin birinin ebatında bir tane taş ya çıkar ya çıkmaz. Yılda 1 kez nadir çıkabilen büyük ebattaki taşları toprağın içinde sakladım çünkü rutubetli yerde bu taşları muhafaza etmeliyiz. 46 yılda biriktirdiğim bu taşlardan tespih yaptım, böyle farklı eser icra ettim."

"İddia ediyorum, bu özelliklerde bundan daha büyüğü yok"

Bugüne kadar kesme ve yapıştırma olmadan sadece tek taş olarak bu ebatlarda yapılan bir tespihe rastlamadığını öne süren Başar, tespihlerden en büyüğüne 350-400 bin lira civarında değer biçtiğini kaydetti.

Başar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Böyle bir tespihi yapmak için 46 yıl daha geçmesi lazım ki bu şekilde taş biriktirilsin ama dağın altında bir damardan bugüne kadar böyle tespih yapılmadı. Tespihleri yaparken ellerimin içi kabardı, toplamda 2 hafta kadar işçilik sürdü. Tespih koleksiyoncuları, meydan ağaları, bunları duyarsa mutlaka bu esere sahiplenmek ister. 2 gün ilçedeki Tespihçiler Pasajı'nda sergilendi. Pasajın en büyük tespihi bu. 46 yılımı verdim, iddia ediyorum, bu özelliklerde bundan daha büyüğü yok."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, erzurum, Ekonomi, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da 46 Yılda Yapılan Eşsiz Tespihler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:36:56. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da 46 Yılda Yapılan Eşsiz Tespihler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.