Erzurum'da Uyuşturucu ve Suç Operasyonlarında 157 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da Uyuşturucu ve Suç Operasyonlarında 157 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da gerçekleştirilen operasyonlarda 47 kilo 18,68 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve çeşitli suçlardan aranan 157 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ağustos ayında 169 bin 380 kişi sorgulanırken, trafik denetimlerinde 30 bin 719 araç kontrol edildi ve 920 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca, birçok umuma açık iş yeri, park, bahçe ve metruk bina denetlendi.

05.09.2024 12:21
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Erzurum'da geçen ay polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 47 kilo 18,68 gram uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 157 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ağustos ayında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 169 bin 380 kişi sorgulandı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 157 şüpheli yakalandı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 30 bin 719 araç kontrol edilerek, 920 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca 1048 umuma açık iş yeri, 1046 park ve bahçe ile 2 bin 560 metruk bina kontrol eden ekipler, 272 yoklama kaçağını yakaladı.

Çalışmalarda, 17'si kurusıkı 31 tabanca, 9 av tüfeği, 70 bıçak, 191 fişek, 47 kilo 18,68 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Uyuşturucu ve Suç Operasyonlarında 157 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Uyuşturucu ve Suç Operasyonlarında 157 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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