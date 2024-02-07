Erzurum'da 552 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Erzurum'da 552 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum\'da 552 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İl genelinde kar ve tipi nedeniyle 552 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

07.02.2024 12:49
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Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 552 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İl genelinde kar ve tipi nedeniyle 552 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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