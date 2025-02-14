Erzurum'da 6 Terör Propagandası Şüphelisi Gözaltında

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Erzurum'un Karaçoban ve Palandöken ilçelerinde, terör propagandası yaptığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak ülkeye getirilmesinin yıl dönümüne ilişkin, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ekiplerce, Karaçoban ve Palandöken ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.