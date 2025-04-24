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Erzurum'da 79 Yeni Araç Hizmete Alındı

Erzurum\'da 79 Yeni Araç Hizmete Alındı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 300 milyon liralık 79 yeni aracı tanıttı, kentsel dönüşüm vurgulandı.

24.04.2025 15:06
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 300 milyon liralık 79 yeni araç için "18. Araç Filosu Tanıtım Programı" düzenledi.

Miting ve Toplanma Alanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen burada yaptığı konuşmada, dün İstanbul'da yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yapılan binaların maalesef depreme dayanıklı yapılmadığı için endişelerin hep devam ettiğini dile getiren Sekmen, "Kentsel dönüşüm ülkemizin bir gerçeği. Köylerimizden başlayıp illerimize varıncaya kadar yeniden binalarımızı yıkıp yapmak zorundayız. Bunun için de biz Erzurum'da belediye olarak kentsel dönüşüme ağırlık veren bir belediyeyiz. Türkiye'de nüfusa oranladığımız zaman en çok kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz." ifadelerini kullandı.

Kentte 5 ayı kışla mücadelede geçirdiklerini anlatan Sekmen, şunları kaydetti:

"Geçmişte olduğu gibi her ilçede köy yollarında yapamadıklarımızın yapımına başlayacağız ve yaptıklarımızın da bakım ve onarımını gerçekleştireceğiz. Kış olunca yollar çok bozuluyor. 1 aydır şehir merkezinin temizliğiyle uğraşıyoruz. Sadece seçimden seçime değil aynı zamanda halk arasında dolaşarak sıkıntılarını çözmeye çalışacağız. Cumhur İttifakı olarak her zaman halkın yanında olacağımızı hep vaat etmiştik. Hamdolsun bu sözümüzün gereğini yerine ve daha çok hizmet yapmak üzere 79 aracı hizmete sokuyoruz. Bunlar halkımızın hizmetlerini kolaylaştırmak, halkımızın beklediği ve özlediği hizmetleri getirmek üzere oluşturduğumuz araç filomuz. İnşallah sizlere daha güzel ve kolay hizmetleri sunacağız."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise sorumlu oldukları coğrafyanın çok büyük olduğunu belirtti.

Bunun hizmet yüklerini ağırlaştırdığına değinen Aynalı, "En uç noktamıza hizmet götürebilmemiz için hem hizmet kalitemizi hem de hizmet kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Bugün de onun somut örneğine şahitlik ediyoruz. Bugün ki araç ve iş makinesi filomuzun bir önemli özelliği de sadece bir makinemiz milli ve yerli değil ama bugünkü araç ve iş makinesi filomuzun yüzde 95'i milli ve yerli. 17. araç ve iş makinesi filosu sonu itibariyle makine parkurumuzdaki araç ve iş sayısı 1760'dı. Bugün ki araçlarla sayımız arttı. Bu yatırımın toplam tutarı da 300 milyon lira." diye konuştu.

Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin'in duasının ardından protokol tarafından araçların hizmete alımı için kurdele kesildi.

Törene, Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Curling Federasyon Başkanı Kenan Şebin, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da 79 Yeni Araç Hizmete Alındı - Son Dakika

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