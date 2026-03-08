Erzurum'da 8 Mart Kadınlar Günü Kutlandı - Son Dakika
Erzurum'da 8 Mart Kadınlar Günü Kutlandı

08.03.2026 14:25
Erzurum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerle kutlandı, kadınların önemi vurgulandı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde Erzurum Valiliği himayesinde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Programda bazı kurumlar açtıkları stantlarda katılımcıları bilgilendirdi, sivil toplum kuruluşları da kadınların toplumdaki emeğine, gücüne ve değerine dikkati çekmek amacıyla el emeği ürünlerini sergiledi.

Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, dünyadaki her şeyin kadınların eseri olduğunu söyledi.

Baruş, her erkeğin arkasında destek veren bir kadın olduğunu belirterek, "Kadınlar olmasaydı bugün dünya ve medeniyet olmazdı. Kadınlar dünyamıza his ve duygu katıyorlar." dedi.

Tüm kadınların gününü kutlayan Vali Baruş, şunları kaydetti:

"Dünyada vicdan, acıma ve bir meseleye merhametle yaklaşma varsa bu tamamen kadınların eseri. Fizik olarak yeterlilik gerektiren çok önemli mesleklerde kadınlarımız cesaretle görev yapıyor. Toplumun her bir köşesinde kadınlarımızın emekleri var. Kadınlar, sadece ailelerine özen göstermiyor, toplumsal kalkınmaya da çok ciddi katkılarda bulunuyorlar."

Konuşmaların ardından Vali Baruş ve katılımcılar stantları ve açılan sergiyi gezdi.

Programa, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve çok sayıda kadın katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Sivil Toplum, Etkinlikler, Erzurum, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

