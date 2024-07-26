Erzurum'da açık elektrik kabloları büyük tehlike oluşturuyor - Son Dakika
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Erzurum'da açık elektrik kabloları büyük tehlike oluşturuyor

Erzurum'da Aras Elektrik dağıtım şirketi tarafından yer altına alınan elektrik kablolarının gelişi güzel bantla sarılıp açık şekilde korunması, vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. İzmir'de yaşanan elektrik akımıyla hayatını kaybeden kişilerin ardından, Erzurum'da yol ortasında ve kaldırım kenarında bulunan açık elektrik hatlarına dikkat çeken vatandaşlar, önlem alınması gerektiğini belirtiyor ve ARAS EDAŞ'ı sorumlu tutuyor.

26.07.2024 00:24
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Erzurum'da yol ortasındaki açık elektrik kabloları büyük tehlike oluşturuyor

ARAS EDAŞ vatandaşın canını hiçe sayıyor

Vatandaş, İzmir'de yaşanan olaydan ders alınmasını istiyor

ERZURUM - Erzurum ile birlikte bölgede 7 ile hizmet veren Aras Elektrik dağıtım şirketi vatandaşın canını hiçe sayıyor. Kent merkezinde yer altına alınan elektrik kablolarının gelişi güzel bantla sarılıp açık şekilde duba ile korumaya alınması vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Geçtiğimiz haftalarda İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayın ardından Erzurum'da yol ortasında ve kaldırım kenarında yer altından çıkan elektrik hatları büyük bir tehlike arz ediyor.

Kent merkezinde yer alan yoğun araç ve yaya trafiğinin yaşandığı barı Pınarı viyadüğündeki manzara görenlere adeta parmak ısırtıyor. Hiçbir önlemin alınmaması yer altından çıkan elektrik hatları büyük bir tehlike oluşturuyor.

Vatandaşlar yakın zamanda İzmir'de yaşanan olaydan ders alınmadığını ifade ederek, "Yol ortasında çıplak elektrik kablolarının bulunması yoldan geçen araçlar için de yayalar içinde büyük risk oluşturuyor. Bölgede acil olarak önlem alınması gerekiyor. Burada kaybedilecek bir canın sorumlusu ARAS EDAŞ olur. Kabloların çevresinin dubalarla korumaya alınmasından ziyade kapatılması gerekir. Trafo ve bağlantıların bulunduğu direklerin tamamı açık şekilde duruyor. Yetkilileri göreve çağırıyoruz" diye konuştular.

Kaynak: İHA

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