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Erzurum'da Ahır Yangınında 40 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Ahır Yangınında 40 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Erzurum'un Horasan ilçesinde bir ahırın bitişiğindeki kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ahırın içine dolan dumanlar, içeride bulunan 40 büyükbaş hayvanı etkiledi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak hayvanları kurtardı.

Erzurum\'da Ahır Yangınında 40 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı
14.01.2024 - 19:39,
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Erzurum'un Horasan ilçesinde 40 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın bitişiğindeki kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.

Esentepe Mahallesi'nde Halil Karataş'a ait ahırın bitişiğindeki kömürlükte, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kömürlükteki tezeklerin tutuşması sonucu, ahırın içine dolan dumanlar içerideki hayvanları etkiledi.

İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra ahıra dolan dumanları tahliye etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurum'da Ahır Yangınında 40 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı - Son Dakika
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