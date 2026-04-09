Erzurum'da Alkollü Sürücü Çocuğu Öldürdü
Erzurum'da Alkollü Sürücü Çocuğu Öldürdü

09.04.2026 20:20
Alkollü sürücünün çarptığı Abdulbaki Alperen Cellat, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

ERZURUM'da bisikletiyle ekmek almaya giderken alkollü sürücünün otomobille çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu Abdulbaki Alperen Cellat, tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamadı. Alperen yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza 6 Nisan akşamı saat 22.00 sıralarında palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için bisikletiyle fırına gitmek üzere evden ayrılan Abdulbaki Alperen Cellat'a 100'üncü Yıl Caddesi üzerinde C.B. idaresindeki 25 AEA 761 plakalı otomobil çarptı. Devrilen bisikletten yola düşüp metrelerce savrulan çocuk yaralanırken, otomobil sürücüsü ile araçla birlikte kaza yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Alperen, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOLKA KALBİ DURDU, HASTANEDE YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Özlem ve Murat Cellat çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Abdulbaki Alperen Cellat'ın hastane yolunda kalbi durdu. Sağlık personelinin müdahale ettiği çocuk, kısa sürede ulaştırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde yeniden hayata döndürüldü. Cellat, daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek Çocuk Cerrahi Yoğun bakımında tedaviye alındı.

PLAKA KAZA YERİNDE DÜŞTÜ

Alperen'in bisikleti ve ayakkabılarının kaldığı kaza yerinde polis inceleme başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada çocuğa çarpan otomobilin plakasının düştüğü belirlendi. Rabia Ana Mahallesi'nde tespit edilen aracın sürücü C.B., polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından taksirle yaralama ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Erzurum Atatürk Üniversitesi çocuk yoğun bakım servisinde tedavi gören Abdulbaki Alperen Cellat, dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesine yenik düştü. Alperen'in cenazesi bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahmangazi Mezarlığında toprağa verildi.

KUZENİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Öte yandan Abdulbaki Alperen Cellat'ın 2024 yılında arkadaşıyla oynarken sitenin otoparkından çıkan cipin altında kalarak can veren 5 yaşındaki Alparslan Cellat'ın kuzeni olduğu anlaşıldı.

Kaynak: DHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Alkollü Sürücü Çocuğu Öldürdü - Son Dakika

SON DAKİKA: Erzurum'da Alkollü Sürücü Çocuğu Öldürdü - Son Dakika
