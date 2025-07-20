Erzurum\'da Aniden Sağanak Yağış

Erzurum'da sağanak yağış etkili oldu.

Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Zaman zaman dolunun da etkili olduğu kentte, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.