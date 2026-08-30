Erzurum'da Apartman Çatısında Yangın - Son Dakika
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Erzurum'da Apartman Çatısında Yangın

Erzurum\'da Apartman Çatısında Yangın
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Yakutiye ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor.

Yangın, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen sebeple çıktı. Binanın çatısından dumanlar yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada oturanlar tahliye edilirken, yangının yan binalara sıçramaması için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Apartman Çatısında Yangın - Son Dakika

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