Erzurum\'da Araç Dereye Yuvarlandı, 3 Yaralı

Erzurum'da dereye yuvarlanan araçtaki 4 kişiden 3'ü yaralandı.

Furkan Kamacı'nın kullandığı 71 EK 177 plakalı otomobil, Palandöken ilçesindeki İkinci Tuzcu Küme Evleri poligon mevkiindeki yoldan dereye yuvarlandı.

Vatandaşların durumu bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 4 kişi ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada, araçtaki sürücü ile Ercan Bozkuş ve Kadir Özkaş yaralandı. Aynı araçtaki E.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.