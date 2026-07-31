Erzurum'da Araç Lastiklerini Kesen Şüpheliler Kamerada - Son Dakika
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Erzurum'da Araç Lastiklerini Kesen Şüpheliler Kamerada

Erzurum\'da Araç Lastiklerini Kesen Şüpheliler Kamerada
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Erzurum'da park halindeki hafif ticari aracın lastiklerini kesen 2 şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı.

ERZURUM'da 2 şüpheli, park halindeki bir hafif ticari aracın lastiklerini kesti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Yakutiye ilçesindeki Hacı Fakirullah Efendi Camisi önünde meydana geldi. Cami önünde park edilmiş hafif ticari aracın yanına gelen 2 kişi, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra lastiklerini bıçakladı. Olay anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın yanına gelen 2 kişinin çevreyi kontrol ettikten sonra lastiklerini bıçaklayıp hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Erzurum'da Araç Lastiklerini Kesen Şüpheliler Kamerada - Son Dakika
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