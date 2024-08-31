Erzurum'da at binerken kaza: Bir kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, at binerken ot toplamak için kullanılan metal tırmığın üzerine düşen kişi yaşamını yitirdi.
Yukarı Kızılkale Mahallesi Erencik mezrasında atıyla ilerleyen T.B. (70) otları toplamak için traktörün arkasına bağlanan metal tırmığın üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen T.B'nin cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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