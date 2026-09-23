Erzurum\'da atlama kulelerinde beton pistler ahşaba dönüyor, yük 50 kiloya iniyor

ERZURUM'da 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen ve son olarak 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne (EYOF) ev sahipliği yapan kayakla atlama kulelerinin beton pistleri ahşaba dönüştürülüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Ahşaba dönüşüm kışa kadar tamamlanacak" dedi.

Palandöken'deki Kiremitlik Tepe'de yer alan ve Türkiye'deki tek kayakla atlama tesisine sahip olan spor kompleksi, 2015 yılında yaşanan kayma nedeniyle tadilat sürecine girdi. Zemin tadilatı yapılan komplekste 2017 yılında EYOF müsabakaları düzenlendi. EYOF müsabakalarından sonra pistlerde başlayan kabarmalar nedeniyle atlayışa kapanan kulelerin beton olan pistlerinin ahşaba dönüştürülmesi kararı alındı.

Geçen yıl betonları sökülen 95 metre yüksekliğindeki K95 pisti ile 125 metre yüksekliğindeki K125 kulesinin pistlerine ahşap serimi devam ediyor. Kışa kadar tamamlanması planlanan ahşaba dönüşümle pistlerin yükü de azaltılmış olacak. Metrekarede 250 kilogram olan yük ahşaba dönüşümle 50 kilograma düşecek. Ayrıca olası hasar durumunda onarım da kolaylaşmış oldu.

KIŞA KADAR TAMAMLANACAK

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, beton pistlerin ahşaba dönüştürülmesiyle birlikte alt zeminin iyileştirilmesi ve rüzgar perdelerinin yapımının da sürdüğünü ifade etti. Çakmur, "Atlama kulelerinde onarım çalışmalarımız devam ediyor. Ahşaba dönüşüm kışa kadar tamamlanacak. Ahşapla birlikte alt zemin iyileştirme, rüzgar perdeleri dahil onarım işimiz devam ediyor. Bu yılın sonunda uluslararası standartlarda atlanacak şekilde tesisimiz faaliyete geçmiş olacak" dedi.

AHŞABA DÖNÜŞÜM

Dünyadaki uygulamaların incelendiğini ve ahşap sistemlerin onarım ve işletme maliyetleri açısından daha uygun olduğunun görüldüğünü belirten Çakmur, Erzurum'un iklim şartlarının da dönüşüm kararında etkili olduğunu söyledi. Çakmur, "Dünyadaki uygulamalar incelendiğinde onarım ve işletme maliyetleri yönünden daha uygun olduğu gözlemlendi. Beton, Erzurum şartlarında eksi ve artı sıcaklıklarda genleşmenin yüksek olması nedeniyle kısmi onarım imkanı bulunmayan bir sistem. Bu nedenle betondan ahşaba dönüşüm yapıldı. Ahşapta herhangi bir aksilik durumunda kısmi onarım yapılabileceğinden dolayı betondan ahşaba dönüştürüldü" diye konuştu.

YÜK 250 KİLOGRAMDAN 50 KİLOGRAMA DÜŞÜRÜLDÜ

Ahşap sistemin daha hafif olması nedeniyle yapıya uygulanan yükün de önemli ölçüde azaltıldığını kaydeden Çakmur, "Daha hafif bir sistem olduğu için aşağıya uygulanan yük daha az oluyor. Metrekarede 250 kilogram olan yük şu anda 50 kilograma düşmüş oldu. Kışın kar yüküyle birlikte, sporcuların inişindeki ezme yüküyle beraber daha rahat bir sistem oluşturulmuş oldu" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk atlayışın yapılması için kasım ayının sonunun hedeflendiğini belirten Çakmur, tarih konusunda hava ve kar şartlarının belirleyici olacağını söyledi.