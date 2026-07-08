Erzurum\'da ATV Kazası: 1 Ölü

Erzurum'un İspir ilçesinde, ATV tipi arazi aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Adem Çelik (48) idaresindeki ATV, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki İyidere Mahallesi'nde yol kenarına yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çelik'in cenazesi, İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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