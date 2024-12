Erzurum'da Avlanan Tilki

Güncel

Erzurum Ovası'nda tilkinin avlanan tilki böyle görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'da yoğun kar yağışı ile beyaza bürünen ovada, bir tilki yiyecek bulmak için dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalıştı. O anlar usta doğa fotoğrafçısı Ahmet Tarkan Salman tarafından an be an görüntülendi.

Erzurum'da doğa fotoğrafçısı Ahmet Tarkan Salman, karla kaplı doğada yiyecek bulabilmek için kendi yöntemleri kullanan tilkiyi görüntüledi. Beyaza bürünen arazide fare gibi canlıları kendine özgü yöntemlerle avlayan tilkinin karın içine tepe üstü zıplaması ise ortaya seyri güzel manzaralar çıkardı. Önce hareketsiz kalan ve karın altındaki sesleri dinleyen tilkinin bir anda karın için dik olarak çakılması akla belgesel görüntüleri hatırlattı.