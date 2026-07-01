Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Lalapaşa Mahallesi Ayaz Paşa Caddesi'nde dün M.Z. ve K.Z. kardeşlerin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Yaralılardan K.Z'nin tedavisinin Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Bıçaklı Kavga: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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