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Erzurum'da "Bir kalem, bir gelecek" projesi

ERZURUM - Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bir Kalem, Bir Gelecek" projesi kapsamında düzenlenen anlamlı etkinlik, 350 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Okula Destek Projesi kapsamında, hayata geçen proje kapsamında sosyo-ekonomik destek alan çocukların eğitim hayatlarına katkı sunularak, onları daha parlak bir geleceğe hazırlamak hedefleniyor.

Atatürk Üniversitesi gerçekleşen etkinlikte konuşan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, projenin çocukların sosyalleşmesinde önemli bir yeri olduğunu söyledi. Projenin hayata geçmesinin önemine değinen Aykut, "Bu proje çocuklarımızın sadece eğitimine değil, onların toplumsal uyumlarına ve özgüvenlerine de katkı sunuyoruz. Geleceğin güçlü bireyleri olarak yetişmeleri için her türlü desteği veriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Okula Destek Projesi kapsamında sosyo-ekonomik destek alan ve beşinci sınıfa geçen 104 öğrenciye protokol tarafından okul eğitim setleri verildi.

Programda ayrıca "İbişin Sınavı" adlı orta oyunu sergilendi. Katılımcılar, bu renkli gösteriyi büyük bir ilgiyle izledi ve çocuklar keyifli anlar yaşadı. Etkinliğin sonunda ise misafirlere ikramlar sunuldu.

Projede çocukların eğitim hayatlarına yapılan katkının yanı sıra sosyal uyumlarını güçlendiren faaliyetlere de yer verildi.

Etkinliğe Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Erzurum Emniyet Müdür Vekili Özgül Aykut, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.