Erzurum'da Buz Soğuk ve Sis - Son Dakika
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Erzurum'da Buz Soğuk ve Sis

Erzurum'da hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düştü, sis ve soğuk etkili oldu.

13.11.2024 11:08
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1) ERZURUM'DA SİS VE SOĞUK HAVA ETKİLİ OLDU

ERZURUM'da, sis ve soğuk hava etkili olurken, kent merkezindeki birçok çeşme, iş yeri ve araçların camları buz tuttu.

Dün gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, sis ve soğuk hava etkili oldu. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü kent merkezinde ağaçlar kırağı, çeşme, iş yeri ve otomobillerin camları ise buz tuttu. Bazı kişiler, araçlarının üzerine battaniye ve branda örterek önlem aldı. Erzurum'da bazı küçük akarsuları da dondu. Kentte sabah iş yerine gitmek isteyen araç sahipleri, ellerine kazıyıcı alıp otomobillerinin buz tutan camlarını kazıdı. Aracının camlarını temizleyen Seyit Taber, "Erzurum'da kar yok ama soğuklar etkili oluyor. Sabah uyandığımda aracın camları tamamen buz tutmuş. Aracı çalıştırıp kaloriferlerini açtım. Buz tutan camları da kazıdım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Buz Soğuk ve Sis - Son Dakika

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