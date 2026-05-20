Erzurum'da Cami Önünde Cinayet
Erzurum'da Cami Önünde Cinayet

Erzurum\'da Cami Önünde Cinayet
20.05.2026 15:39
Cami önünde ölü bulunan Alihan Bülbül'ün katili İ.A. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erzurum'da 1 kişi cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kazım Karabekirpaşa Mahallesi'ndeki Hüseyin ve Sıdıka Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yapılan incelemede Alihan Bülbül (32) olduğu belirlenen kişinin silahla kafasından vurulduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bülbül'ün cenazesinin yanında bir de tabanca bulundu.

Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken Bülbül'ün yakınları fenalık geçirdi.

Cenaze, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada, evli ve 2 çocuk babası Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu öğrenildi.

Bülbül'ün ölümünün ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, olay yerinde 4 boş kovan buldu.

Olaydan yaklaşık 2 saat önce ekiplerce Kurtuluş Mahallesi'nde bir çay ocağı önünde T.A'nın silahla (50) yaralandığı olayda da 2 boş kovan bulunmuştu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kovanların aynı marka olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalarda 2 olayı gerçekleştirenin İ.A. (40) olduğunu değerlendiren ekipler, şüpheliyi olayın ardından yaklaşık 6 saat sonra halasının evinde saklanırken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Ayrıca İ.A'nın 19 suç kaydının olduğu ve Bülbül ile geçen yıl bir olaya karıştığı, aralarında da husumet olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da Cami Önünde Cinayet

