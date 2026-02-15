Erzurum\'da Cami Temizlik Çalışmaları

ERZURUM'da yaklaşan ramazan ayı öncesi 376 cami ve mescitte ekipler tarafından kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Yaklaşan ramazan ayı öncesinde Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki cami ve mescitlerde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Aziziye ilçesinde 4'ü merkez, 69'u kırsal olmak üzere toplam 73 mahallede bulunan 100, Yakutiye'de 8'i merkez, 36'sı kırsal olmak üzere 44 mahalledeki 190, Palandöken'de ise 5'i merkez, 21'i kırsal toplam 26 mahallede yer alan 86 cami ve mescit temizlik ekipleri tarafından elden geçirildi. Çalışmalar kapsamında ibadethanelerin iç mekanlarıyla birlikte şadırvan, abdesthane ve lavabolar titizlikle dezenfekte edildi. Ayrıca cami bahçelerinde çevre düzenlemesi ve genel temizlik çalışmaları yapıldı.

'İLAÇLAMA ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA SÜRÜYOR'

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, cami ve mescit temizliğinin her yıl ramazan öncesinde yapıldığını belirterek, "2026 yılı ramazan ayı hazırlıklarımız kapsamında vatandaşlarımızın daha temiz ve steril bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için ilçemizde tüm cami ve mescitlerde halı yıkama, genel temizlik, dezenfeksiyon ve ihtiyaç tespit edilmesi durumunda haşereye karşı ilaçlama çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" dedi.

10 BİN KİŞİYE RAMAZAN YARDIMI

Öte yandan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ramazan desteği sağlandı. Büyükşehir Belediyesi, maddi durumu yetersiz 10 bin kişiye ramazan alışverişlerini yapabilmeleri için hediye kartı dağıttı. İhtiyaç sahipleri, belediyeden aldıkları hediye kartlarıyla kentte belirlenen marketlerden gıda alışverişi yapabilecek.