Erzurum\'da Çatıda Kalaşnikof Tüfeği Bulundu

Güncel

ERZURUM'da bir apartmanın tadilata alınan çatı katında sarı bez ile yalıtım malzemesine sarılmış Kalaşnikof piyade tüfeği ile dolu şarjör bulundu.

Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bir apartmanın çatı katında tadilat yapan işçiler, sarı bez ile yalıtım malzemesine sarılı Kalaşnikof piyade tüfeği ile dolu şarjör buldu. İşçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme sonrası Kalaşnikof ile dolu şarjör, detaylı araştırma ve parmak izi tespiti için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haber - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,