Erzurum'da cezaevi ring aracı ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da cezaevi ring aracı ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Erzurum\'da cezaevi ring aracı ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı
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Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Kalem Cami yakınlarındaki kavşakta cezaevi ring aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar arasında ring aracındaki 3 infaz ve koruma memuru, 3 mahkum ile otomobildeki 3 kişi bulunuyor; yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Erzurum'da cezaevi ring aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Sinan E. idaresindeki 04 D 1136 plakalı cezaevi ring aracı ile sürücüsü öğrenilemeyen 16 BV 226 plakalı otomobil, Atatürk Üniversitesi Kalem Cami yakınlarındaki kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ring aracındaki 3 infaz ve koruma memuru, açık cezaevinde bulunan 3 mahkum ve otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cezaevi ring aracının mahkumları sağlık kontrolü için hastaneye götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da cezaevi ring aracı ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da cezaevi ring aracı ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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