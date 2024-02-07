Erzurum'da çığ altında kalan kepçe operatörü kurtarıldı - Son Dakika
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Erzurum'da çığ altında kalan kepçe operatörü kurtarıldı

Erzurum\'da çığ altında kalan kepçe operatörü kurtarıldı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde karla mücadele çalışması yapan bir kepçe operatörü çığ altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu operatör kurtarıldı ve hastaneye götürülüyor.

07.02.2024 11:16
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde kardan kapanan yolları açmak için çalışma yaparken çığ altında kalan kepçe operatörü kurtarıldı.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu ilçenin Başkurt Mahallesi'nde, karla mücadele çalışması yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi personeli operatör, çığ altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Yolların kardan kapalı olduğu bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, operatörü çığ altından kurtardı.

Vali Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, ihbar üzerine tüm ekiplerin seferber edildiğini belirterek, "Çığ altında kalan kepçe operatörü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Hastaneye intikal ettiriliyor." dedi.

Kaynak: AA

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