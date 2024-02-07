Erzurum'da çığ düşen iş makinesi 80 metrelik uçuruma sürüklendi - Son Dakika
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Erzurum'da çığ düşen iş makinesi 80 metrelik uçuruma sürüklendi

Erzurum\'da çığ düşen iş makinesi 80 metrelik uçuruma sürüklendi

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yol açma çalışmaları sırasında meydana gelen çığ, iş makinesini 80 metrelik uçuruma sürükledi. Operatör Yusuf Buçuğa yaralı olarak kurtarıldı.

07.02.2024 12:55
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ERZURUM'un Aziziye ilçesinde yol açma çalışmaları sırasında düşen çığ, iş makinesini 80 metrelik uçuruma sürükledi. Operatör Yusuf Buçuğa (39), ekipler tarafından yaralı kurtarıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Aziziye ilçesinin Başkurtdere mevkisinde meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Yusuf Buçuğa iş makinesiyle yol açma çalışması yaparken bir anda dağdan çığ geldi. Tonlarca kar, iş makinesini önüne katıp, 80 metrelik uçuruma sürükledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yoğun çalışmaları sonucu operatör Buçuğa, yaralı olarak kurtarıldı. Görevliler tarafından sedyeye konulan operatör, 80 metre yukarıdaki yolda bekleyen ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Buçuğa'nın ayaklarında kırık olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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