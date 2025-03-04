Erzurum'da Çığ Tehlikesi Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da yüksek ve dik yamaçlı bölgeler ile karlı dağlık alanlar için çığ uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre kentte gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis beklendiği belirtildi.
Yüksek ve dik yamaçlı bölgeler ile karlı dağlık alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
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