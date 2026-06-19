Erzurum'da Cinsel İstismar Suçlusu Yakalandı

Erzurum'da çocuğun cinsel istismarı suçundan 25 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Pazaryolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda ilçe merkezinde "12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.G'yi yakaladı.
Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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