Erzurum'da Çoban Köpekleri Mikroçip ile Sahiplendirilecek

Erzurum'da kırsal alandaki çoban köpeklerinin mikroçip takılarak sahiplendirilmesine karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında sokak hayvanlarına yönelik tedbirler toplantısı yapıldığı belirtildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı'nın, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgilendirmede bulunduğu kaydedildi.

Kentte 21 belediyenin bulunduğu ve nüfusu 25 binin üzerinde olan Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Horasan, Oltu ve Pasinler ilçe belediyelerinin bakımevleri oluşturması gerektiği hatırlatıldı.

Yönetmelik gereği belediyelerin kesinleşmiş bütçelerinin yüzde 5'ini sokak hayvanları için ayırma zorunluluğu olduğu, bu kaynağın yalnızca hayvanlarla ilgili alanlarda kullanılması gerektiği belirtilerek, denetimlerin müfettişlerce yapılacağı duyuruldu.

Çalışmaların hızla tamamlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, kırsalda bulunan çoban köpeklerinin sahiplendirilmesi ve mikroçip takılarak ilçelerdeki denetimlerin artırılması gerektiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin kapasite artırımı ve doğal yaşam alan projelerine devam ettiği aktarılırken, tüm belediyelerin faaliyetlerinin izlenebilmesi için İçişleri Bakan Yardımcısı başkanlığında WhatsApp koordinasyon grubu kurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, hayvan toplama bilgilerinin günlük olarak bu platformdan paylaşılacağı belirtilerek, barınağı olmayan belediyelerin Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalayıp toplanan hayvanları bakımevlerine teslim edeceği, toplama işlemlerinin sadece ihbarlarla değil, ekiplerin sahadaki tespitlerine dayalı olarak yürütüleceği ifade edildi.

Hayvan bakımevlerinin ve doğal yaşam alanlarının en geç 90 gün içinde hizmete alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, yerlerin coğrafi durum, hayvan yoğunluğu gibi kriterlerle belirlenerek iki gün içinde Valiliğe bildirilmesi, çalışmaların okulların açılışına kadar tamamlanması gerektiği belirtildi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve ilgili kurum amirleri katıldı.