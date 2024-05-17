Erzurum'da Dağ Kayağı Yapan Grup, Sporun Popülaritesini Artırmaya Çalışıyor - Son Dakika
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Erzurum'da Dağ Kayağı Yapan Grup, Sporun Popülaritesini Artırmaya Çalışıyor

Erzurum\'da Dağ Kayağı Yapan Grup, Sporun Popülaritesini Artırmaya Çalışıyor

Erzurum'da buluşan antrenör, eğitmen ve kayakseverlerden oluşan grup, karla kaplı kentin zirvelerinde dağ kayağı yaparak bu sporun popülaritesini artırmaya çalışıyor. Palandöken Dağı'nda bulunan ekip, özel yapım malzemelerle karla kaplı dağın dik yamaçlarından geçip zirveye tırmanıyor. Dağ kayağı sporunun bilinirliğini artırmak isteyen ekip, adrenalin dolu bir aktivite gerçekleştiriyor.

17.05.2024 11:48
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Erzurum'da buluşan antrenör, eğitmen ve kayakseverlerden oluşan grup, karla kaplı kentin zirvelerinde dağ kayağı yaparak bu sporun popülaritesini artırmaya çalışıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, kayak sezonu kasım ayında açılıp nisan ayı sonunda tamamlanıyor. Kentte profesyonel dağ kayakçılarından oluşan ekipler ise karla kaplı Palandöken'in zirvelerinde kayak yapmaya devam ediyor.

Antrenör, eğitmen ve kayakseverlerden oluşan 6 kişilik ekip, sabahın ilk ışıklarıyla Erzurum- Çat kara yolunda şehir merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Palandöken Dağı'nın Konaklı Mahallesi bölgesindeki 3 bin 185 rakımlı dağda bir araya geldi.

Ekip, kayak takımlarının tabanına geçirdikleri özel yapım malzemeyle karla kaplı dağın dik yamaçlarından geçip zirveye tırmandı.

Kayak takımlarıyla dik yamaçlardan slalom yaparak inen sporcuların yaşadığı macerayı Anadolu Ajansı ekibi, dronla görüntülendi.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun Dağ Kayağı ve Dağcılık Antrenörü Yıldırım Beyazıt Öztürk, AA muhabirine, her yıl sezon kapandıktan sonra karlı dağlara tırmandıklarını söyledi.

Eğlence ve antrenman amaçlı dağ kayağı yaptıklarını dile getiren Öztürk, "19 Mayıs'ta yapılacak Babalar Yarışı öncesi güç depoluyoruz, onun için antrenman olsun diye geldik. Kar çok güzel. Yaklaşık 23 senedir dağ kayağı yapıyorum." dedi.

Dağ kayağı sporunun bilinirliğini artırmak istediklerini vurgulayan Öztürk, 3 bin 155 metreye kadar tırmanıp iniş yaptıklarını, adrenali yüksek bir aktivite gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Ülkemizin güney illerinde insanlar denize girerken biz bugün burada dağ kayağı yaptık"

Dağ kayağı antrenörü Rahman Murat Türkmen, tırmanırken ve kayarak inerken büyük keyif aldıklarını söyledi.

Yaklaşık 12 yıldır dağcılık ve dağ kayağı yaptığını dile getiren Türkmen, "Bugün güzel bir faaliyet icra ettik. Özellikle ülkemizin güney illerinde insanlar denize girerken biz bugün burada dağ kayağı yaptık." dedi.

Havanın yukarıya doğru çıktıkça soğuduğunu hissettiğini ifade eden Türkmen, "Burada önemli olan husus özellikle dağ kayağının popülaritesiyle sürekliliğini artırmak. Etabı 1 saat 15 dakikaya tırmandık. Belli etaplarda buz vardı, oralar bizi zorladı. İnişimiz yaklaşık 15 dakika sürdü. Denize girilen mevsimdeyiz, her yer baharı yaşarken burada kayak yapmamız bizim için büyük ayrıcalık." diye konuştu.

"Kayak merkezinin bir tarafı yemyeşil diğer tarafı karla kaplı"

Kayak eğitmeni Selami Kütüker, yaklaşık 6 yıldır fırsat buldukça dağlara tırmandığını anlatarak, gerçekleştirdikleri faaliyetin kendisi için Palandöken'de yapılacak Babalar Yarışı öncesi antrenman olacağını söyledi.

Kütüker, tırmanıştan keyif aldığını belirterek "Sporu sevdiğimiz ve keyif aldığımız için yapıyoruz. Kayak merkezinin bir tarafı yemyeşil diğer tarafı karla kaplı buraya tırmanarak kayak yapıyoruz. Beyaz ve yeşil örtünün birleştiği yerde güzel bir faaliyet icra ettik." ifadelerini kullandı.

Snowboarduyla faaliyete katılan 24 yaşındaki Gülşah Tosun da kayak yapmayı sevdiğini anlatarak, "Kasımdan beri Erzurum'da muhteşem kar kalitesi var. Bizler de güneşli günleri buldukça dağ kayağı yapıyoruz. Bugün de o keyifli günlerden bir gün." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Dağ Kayağı Yapan Grup, Sporun Popülaritesini Artırmaya Çalışıyor - Son Dakika

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