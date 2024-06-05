Erzurum'da Dağlık Araziye Düşen Kadın Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Dağlık Araziye Düşen Kadın Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Erzurum\'da Dağlık Araziye Düşen Kadın Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Songül Eser, dağlık alanda bitki toplarken kayalıklardan düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Engebeli ve dağlık arazi yapısı nedeniyle kara ambulansıyla ulaşılamayan bölgeye ambulans helikopter talep edildi. Yaralı kadın ambulans helikopterle Erzurum'a getirilerek hastaneye kaldırıldı.

05.06.2024 18:03
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde dağlık arazide bitki toplarken kayalıklardan düşen kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Turnalı Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Songül Eser, Zümrüt ile Yukarıçamlı mahallelerinin dağlık alanında çaşır bitkisi toplamaya gitti.

Kayalıklı bölgede dengesini kaybedip yuvarlanan kadını gören bir çoban, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Eser'in yerini tespit eden ekipler, engebeli ve dağlık arazi yapısı nedeniyle kara ambulansıyla ulaşılamayan olay yerine ambulans helikopter talep etti.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Eser, ambulans helikopterle olay yerinden alınarak Erzurum'a getirildi.

Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen Eser, sağlık ekiplerince helikopter ambulanstan alınarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Dağlık Araziye Düşen Kadın Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Dağlık Araziye Düşen Kadın Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
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