Erzurum'da Devlet Korumasındaki Çocuklar Kızakla Eğlendi - Son Dakika
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Erzurum'da Devlet Korumasındaki Çocuklar Kızakla Eğlendi

Erzurum\'da Devlet Korumasındaki Çocuklar Kızakla Eğlendi

Erzurum'da devlet koruması altındaki çocuklar, Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Proje kapsamında 70 öğrenciye yönelik düzenlenen etkinliğe Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de katıldı. Çocuklarla birlikte kızakla kayan Vali Çiftçi, etkinlikte başarılı olan çocuklara ödüller verdi. Programa Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da katıldı.

25.02.2024 00:21  Güncelleme: 00:23
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Erzurum'da devlet koruması altındaki çocuklar, Konaklı Kayak Merkezi'nde kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Palandöken Kaymakamlığı ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında devlet korumasındaki 70 öğrenci için Konaklı Kayak Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi çocuklarla beraber kızakla kaydıktan sonra gökyüzüne balon bıraktı ve temsili düzenlenen kayak yarışmasında başarılı olanlara ödül verdi.

Çiftçi, programda, devlet korumasındaki çocuklar için gereken imkanların sağlandığını söyledi.

Çocukları etkinliklerle mutlu etmeye çalıştıklarını belirten Çiftçi, "İnşallah bundan sonra çocuklarımızla buluşma noktasında farklı etkinliklerimiz olacak. Bu etkinlikten sonra koruma altındaki çocuklarımızla beraber piknik programımız da olacak ben etkinliğin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da katıldı.

Kaynak: AA

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