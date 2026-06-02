Erzurum'da Doğa Harikası: Sarı Çiçekler ve Karlı Dağlar

Erzurum'da çayırlar sarı çiçeklerle kaplanırken, dağlarda kar örtüsü de varlığını sürdürüyor.
Merkez Palandöken ilçesi kırsal Yağmurcuk Mahallesi'nde açan sarı kır çiçekleri, geniş çayırları renklendirdi.
Son haftalarda etkili olan yağışların ardından suyla buluşan arazilerde oluşan küçük menderesler, güzel manzara oluşturdu.
Mahallenin arkasında yükselen dağlarda ise yer yer kar örtüsünün korunduğu görüldü.
Sarı çiçeklerle kaplanan çayırlar, yeşil örtüyle bütünleşen manzara ile karlı dağlar, dronla görüntülendi.
