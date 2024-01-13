 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Erzurum'un Aziziye ilçesinde 80 yaşındaki Hacer Ağsakallı, evinde doğal gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Süt kaynatırken ocaktaki ateşi söndüren kadın, sızan gazdan etkilendi. Komşularının fark etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Erzurum\'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti
13.01.2024 - 20:59,
Abone Ol

Erzurum'un Aziziye ilçesinde doğal gazdan zehirlenen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Saltuklu Mahallesi Erenler Sokak'ta 5 katlı binanın ilk katında yalnız yaşayan Hacer Ağsakallı (80) ocağa ısınması için süt koydu.

Sütün kaynayarak ocaktaki ateşi söndürmesiyle yaşlı kadın, sızan gazdan zehirlendi.

Bir süre sonra binada gaz kokusu olduğunu fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine apartmana polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz ekipleri, binanın gazını keserek önlem aldı. Sağlık ekipleri de yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağsakallı'nın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Erzurum, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


21:39
Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11
Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53
Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36
Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23
Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama

Son Dakika
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11 Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53 Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38 Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36 Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 21:56:04. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement