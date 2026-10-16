Erzurum'da dökülen mandalinaları otobüs şoförü ile yolcular toplayıp sahibine verdi

Erzurum'da dökülen mandalinaları otobüs şoförü ile yolcular toplayıp sahibine verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da trafik ışıklarında bekleyen mandalina yüklü kamyonet, yeşil ışıkta hareket edince kasalar yola devrildi. Durumu fark eden halk otobüsü şoförü aracı durdurup yolculardan yardım istedi; şoför ve bazı yolcular mandalinaları toplayıp sahibine teslim etti.
Erzurum'da kamyonetin kasasından yola dökülen mandalinalar, vatandaşlar tarafından toplanarak sahibine teslim edildi.
E-80 Kara Yolu Caddesi'ndeki kavşakta trafik ışıklarında bekleyen mandalina yüklü kamyonet, yeşil ışık yandığında hareket edince meyve kasaları yola devrildi.
Bu sırada durumu fark eden Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün şoförü, aracı durdurarak yolculardan yardım istedi.
Bunun üzerine otobüsteki bazı yolcular ile şoför, araçtan inerek yola dökülen meyveleri toplayıp sahibine teslim etti.
Kaynak: AA
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