Erzurum\'da Dolu ve Sel Felaketi: Tarım Ürünleri Zarar Gördü

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Erzurum'da dolu yağdı, bahçeler zarar gördü

Dolunun ardından etkili olan sağanak sele neden oldu

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde yağan dolu, meyve ve sebze bahçelerine zarar verdi. Dolunun ardından etkili olan sağanak sele neden oldu, yollarda çökmeler meydana geldi.

Uzundere ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Dikyar Mahallesi'nde yoğun yağışın ardından meyve ve sebze bahçeleri zarar gördü. Vatandaşlar, dolunun tarım ürünlerine verdiği zararın büyük olduğunu ve hasatlarının tehlikeye girdiğini belirtti.

Dolu yağışının ardından mahallede etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle mahalle yollarında yer yer çöküntüler meydana geldi, ulaşımda aksamalar yaşandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Uzundere Belediyesi, hızlı bir şekilde yol açma çalışmalarına başladı. Ekipler, sel nedeniyle kapanan yolları açmak ve çöken bölgelerde gerekli onarımları yapmak için seferber oldu.

Belediye yetkilileri, vatandaşların can güvenliği için önlem alınması gerektiğini ve zararın tespit edilmesi amacıyla çalışmaların devam edeceğini bildirdi.