Erzurum'da Drift Yapan Sürücülere ve Araç Sahibine Cezai İşlem - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da Drift Yapan Sürücülere ve Araç Sahibine Cezai İşlem

Erzurum\'da Drift Yapan Sürücülere ve Araç Sahibine Cezai İşlem

Erzurum'da sosyal medyada paylaşılan bir videoda drift yapan iki sürücü ile araç sahibine toplamda 91 bin 110 lira cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drift olayının Sanayi Sitesi içinde gerçekleştiğini tespit ederek sürücüler ve araç sahibi hakkında cezai işlem başlattı.

07.05.2024 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, drift yaparak sosyal medyada paylaşım yapan iki sürücü ile araç sahibine 91 bin 110 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, 6 Mayıs'ta sosyal medyada yayımlanan bir videoda, bir araçla iki ayrı sürücünün kara yolunda drift atması üzerine çalışma başlatıldı.

Bahse konu ihlalin Sanayi Sitesi içinde gerçekleştiğini belirleyen ekipler, söz konusu sürücülerin İ.D. ve A.S. olduğunu tespit etti.

Söz konusu araçla sürücü İ.D'yi yakalayan ekipler, yapılan incelemede araçta standart dışı süspansiyon sistemini fark etti.

İ.D. hakkında drift atmak ve standart dışı süspansiyon maddelerinden 32 bin 923 lira ceza yazarak sürücü belgesine 2 ay el koyan ekipler, A.S. hakkında da drift atmak ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 45 bin 210 lira cezai işlem uyguladı.

Ekipler ayrıca, araç sahibi Y.D. hakkında ise sürücü belgesi olmayana araç kullandırmak maddesinden 12 bin 977 lira ceza kesti.

Sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatan ekipler, aracı otoparka çekti.

Kaynak: AA

Erzurum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Drift Yapan Sürücülere ve Araç Sahibine Cezai İşlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:53 Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada
20:46 Sinan Ateş’in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki Sinan Ateş'in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki
19:43 Hamas Kahire’ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans
19:10 TBMM’de “1400 sene“ tartışması CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi
18:02 Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti
21:09 Sadettin Saran’dan şartlı adaylık açıklaması Ali Koç’a süre verdi Sadettin Saran'dan şartlı adaylık açıklaması! Ali Koç'a süre verdi
20:30 Çamur havuzuna döndü Sel suları stadyumu yuttu Çamur havuzuna döndü! Sel suları stadyumu yuttu
19:58 İstanbul’da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti İstanbul'da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti
19:41 Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:51 Netanyahu İsrail’in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 22:14:08. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Drift Yapan Sürücülere ve Araç Sahibine Cezai İşlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement