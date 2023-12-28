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Erzurum'da Düşen Kedi Felç Kalmaktan Kurtarıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Düşen Kedi Felç Kalmaktan Kurtarıldı

Erzurum'da 4. kattan düşmesi sonucu yürüme yetisini kaybeden Dino isimli kedi, doktorların 4 saatlik mikrocerrahi müdahalesiyle felç kalmaktan kurtarıldı. Kedi, ameliyat sonrası yavaş yavaş yürümeye başladı.

Erzurum\'da Düşen Kedi Felç Kalmaktan Kurtarıldı
28.12.2023 - 11:23,  Güncelleme: 11:35
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Erzurum'da 4. kattan düşmesi sonucu yürüme yetisini kaybeden "Dino" isimli kedi, doktorların 4 saatlik mikrocerrahi müdahalesiyle felç kalmaktan kurtarıldı.

Erzurum'da, Kübra ve Kadir Kasımoğlu çiftinin sahiplendiği 5 aylık British cinsi "Dino" isimli kedi yavrusu, yaklaşık bir ay önce çiftin oturduğu 4. kattaki evin balkonundan düştü.

Durumu fark eden çift, kedilerini önce özel kliniğe, ardından Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.

Yapılan tetkiklerde omuriliğinde kırıklar tespit edilen kedi, bir süre yoğun bakımda takip edildi.

Hayvan Hastanesi Başhekimi ve Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mümin Gökhan Şenocak ve ekibince ameliyata alınan Dino, yaklaşık 4 saat süren mikrocerrahi müdahalenin ardından hem hayata tutundu hem de felç kalmaktan kurtarıldı.

"Ameliyattan sonra ayaklarını yere basıp yürüyebiliyor"

Dr. Öğr. Üyesi Şenocak, AA muhabirine, yüksekten düşme sonucu tetkik yaptıkları kedinin emar ve tomografi görüntülerinde omurgasının iki yerinde kırık ile çeşitli sıkıntılar olduğunu söyledi.

Düşme sonucu omurlar arasındaki diskin omuriliğe baskı yaptığını, bu disk basısını kaldırmak için Dino'yu mikrocerrahi yöntemlerle operasyona aldıklarını anlatan Şenocak, "Normalde bu operasyonlar yapılıyor ama bu kadar küçük cüssede, hayvanda bu ameliyatı yapmak için ekipman ve iyi donanım gerekiyor. Operasyonda omurların sabitlenmesini sağladık. Ameliyattan 1 ay sonra kedi ayaklarını yere basıp yürüyebiliyor. Küçük kedide zorlu geçen mikrocerrahi operasyonunu bölgede ilk defa yaptık. Şu an arka bacaklarını yavaş yavaş kullandığı için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Şenocak, kedinin 6 ay ya da 1 yıl içinde tamamen normal hayatını sürdüreceğine işaret ederek, "Bu operasyonla bir canı daha felç kalmaktan kurtardığımız için mutluyuz, operasyon yapılmasaydı büyük ihtimalle belden aşağısı çalışmayacaktı." diye konuştu.

Hayvanın sahibi Kübra Kasımoğlu da kedisinin başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü belirterek, "Çok riskli ameliyattı ama şükür başarılı geçti. Yürüdüğünü görmek çok güzel çünkü arka ayaklarından sürünüyor ve ayaklarını kullanamıyordu. Evde besleğimiz için duygusal bağ kurmuştuk, onu bu kadar iyi görmek bizi çok mutlu etti." dedi.

Kaynak: AA
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Atatürk Üniversitesi, Erzurum, kedi, Hayvanlar, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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