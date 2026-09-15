Erzurum\'da engelli derneği 4. katta, üyeler merdivenlerden taşınıyor

ERZURUM'da 280 üyesi bulunan Erzurum Zihinsel Engelliler Derneği merkezinin 4'üncü katta olması, engelli bireylerin erişimini zorlaştırıyor. Derneğin fiziksel engelli üyeleri, asansörü bulunmayan binaya tekerlekli sandalyeleriyle merdivenlerden taşınıyor. Dernek Başkanı Şaban Hepekbiç, engellilerin rahatlıkla ulaşabileceği, bahçesi ve uygun lavaboları bulunan bir binaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Erzurum Zihinsel Engelliler Derneği, bedensel ve zihinsel engelli bireyler ile Down sendromlu bireylere hizmet veriyor. Yaklaşık 280 üyesi bulunan derneğin Vakıflar İşhanı'nın 4'üncü katındaki merkezine ulaşmak, engelli bireyler için büyük sorun oluşturuyor. Derneğin fiziksel engelli üyeleri, asansör bulunmayan binaya ulaşmakta zorlanıyor. Tekerlekli sandalye veya akülü araç kullanan engelliler, yakınlarının ve dernek üyelerinin yardımıyla merdivenlerden taşınarak derneğe çıkarılıyor.

Zihinsel engelli oğlu Oğuz'u (30) derneğe getiren Mehtap Ortaç (49), oğlunun doğum sırasında yaşanan solunum yetersizliği nedeniyle engelli olduğunu söyledi. Oğuz 6 yaşındayken eşini kaybettiğini belirten Ortaç, 24 yıldır oğluyla birlikte hayat mücadelesi verdiğini ifade etti.

Oğlunun derneği çok sevdiğini anlatan Ortaç, "Erzurum Zihinsel Engelliler Derneği üyesiyim ve hizmetlerinden memnunum. Ancak merdivenlerden memnun değilim. Çünkü çocuğumu derneğe götürüp getiremiyorum. Belediyelerimizden bize bir yer vermelerini rica ediyoruz. Düz ayak, girişinin kolay olduğu bir yer istiyoruz. Birkaç engelli kardeşimiz de bu nedenle derneğe gelip gidemiyor. Çocuklarımızın rahatlıkla gelip gidebileceği uygun bir yer istiyoruz" dedi.

'3-4 KİŞİYLE MERDİVENLERDEN TAŞIYORUZ'

Erzurum Zihinsel Engelliler Derneği Şaban Hepekbiç, "280'e yakın üyemiz var. Üyelerimiz arasında aynı zamanda fiziksel engelli olanlar var. Biz bu çocuklara hizmet etmek için uğraşıyoruz. Bizim inanılmaz sorunlarımız var. Vakıflar İşhanı'nda bulunan yerimiz engelli kardeşlerimize asla uygun değil. Çocuklarımız buraya gelip vakit geçirmek istiyorlar. Ancak asansörün olmaması nedeniyle merdivenlerden çıkmak zorunda kalıyorlar. 4'üncü katta bulunan dernek binasına akülü araç ve tekerlekli sandalye ile gelen çocuklarımız var. Burada onlarla çeşitli etkinlikler yapıyoruz, vakit geçiriyoruz. Fakat bir çocuğumuzu derneğe çıkarmak için 3-4 kişi merdivenlerden taşıyoruz. Bu uygun değil. Bu çocuklar buna layık değiller" diye konuştu.

'BAHÇESİ VE UYGUN LAVABOLARI OLAN BİR YER İSTİYORUZ'

Engellilere hizmet edebilmek için bahçesi ve içerisinde lavabo tuvaleti bulunan bir dernek binasına ihtiyaçları olduğunu kaydeden Şaban Hepekbiç şunları söyledi:

"Bu çocuklarımıza daha iyi hizmet edebilmemiz için derneğimizin yerinin engelli kardeşlerimize uygun olması lazım. 4'üncü katta asansörün olmayışı, çocuklarımızı birkaç kişiyle birlikte derneğe çıkarmamız bizi üzüyor. Mevcut binamızda çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidereceği lavabo yok. Burada onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda değiliz. Bahçesi olan, engelli kardeşlerimize uygun lavaboları bulunan, çocuklarımızın rahatça girip çıkabileceği bir dernek yeri istiyoruz. Allah'ın emaneti olan çocuklarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmemiz için güzel bir dernek yerinin olması lazım. Bu çocuklarımıza dokunabilmek, onlara hizmet edebilmek bizi çok mutlu ediyor. Onların hak ettiği şartlarda hizmet sunmak istiyoruz."