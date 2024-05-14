Erzurum\'da Engelliler Haftası Etkinliği: Sevgi Tüm Engelleri Aşar

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Erzurum'da Engelliler Haftası kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile özel bakım merkezlerindeki özel bireyler, "Sevgi Tüm Engelleri Aşar" programı düzenledi.

Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, özel bireylerin el sanatları eserleri sergilendi.

Etkinlikte, özel bireyler şiir okudu, müzik dinletisi sundu ve tiyatro, dans ile ritim gösterisi yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu özel haftanın toplum olarak engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik atılan adımları gözden geçirme ve onlara yönelik farkındalığı arttırma fırsatı sunduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'nin farklı engel gruplarında yer aldığını belirten Aykut, şunları kaydetti:

"Özel bireyler toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır ve onların yaşadığı zorlukları anlamak, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarında karşılaştıkları ayrımcılığı ortadan kaldırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Erzurum Valimiz Mustafa Çiftçi'nin kıymetli katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz olarak özel vatandaşlarımızın topluma entegrasyonunu kolaylaştırmak, eğitim ve istihdam olanaklarını geliştirmek için önemli projeler yürütmekteyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca özel bireylerimizin sesini daha güçlü bir şekilde duyurmak ve onların sorunlarına çözüm bulmak en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır."

Aykut, "Unutmayalım ki engellilik hepimizin yaşayabileceği bir durumdur. Engellilikle ilgili farkındalığı arttırmak ve özel bireylerimizin yaşam kalitelerini iyileştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.