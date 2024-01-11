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Erzurum'da epilepsi hastası çiftçi sobanın üzerine düşerek yandı - Son Dakika
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Erzurum'da epilepsi hastası çiftçi sobanın üzerine düşerek yandı

Erzurum'da çocuklarına yemek pişirirken epilepsi nöbeti geçiren çiftçi Yasin Ergani, sobanın üzerine düşerek yanıklar oluştu. Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Ergani'nin yanık tedavisi devam ediyor.

Erzurum\'da epilepsi hastası çiftçi sobanın üzerine düşerek yandı
11.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:25
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Erzurum'da çocuklarına yemek pişirirken epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu sobanın üzerine düşerek yanan çiftçi Yasin Ergani'nin Erzurum Şehir Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Köprüköy ilçesinin Yağan Mahallesi'nde çiftçilik yapan 2 çocuk babası 47 yaşındaki epilepsi hastası Ergani, 1 hafta önce yemek pişirmek için sobayı yaktı.

Yemek pişirdiği sırada nöbet geçirerek sobanın üzerine düşen Ergani'nin elleri, yüzü ve kollarının bir kısmında 2. ve 3. derece yanıklar oluştu.

Yakınlarının yardımıyla Köprüköy Devlet Hastanesine kaldırılan ve buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen Ergani'nin, Yanık Tedavi Merkezindeki tedavisi sürüyor.

Ergani, AA muhabirine, çocuklarına kaygana pişirirken aniden sobanın üzerine düştüğünü söyledi.

Başına gelen talihsiz olaya üzüldüğünü ifade eden Ergani, "Yanan sobanın üzerine düşünce elim, yüzüm ve kollarım yandı. Tedavim güzel gidiyor. Yanık tedavi merkezinde bize çocuk gibi bakıyorlar. Hizmetlerden memnunuz." dedi.

Yanık Tedavi Merkezi doktoru Onur Ceylan da vücudunda 2. ve 3. derece derin yanıklar oluşan hastayı yakından takip ettiklerini, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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