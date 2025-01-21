Erzurum'da Eşini Öldüren Kocaya Ağır Ceza - Son Dakika
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Erzurum'da Eşini Öldüren Kocaya Ağır Ceza

Erzurum'da, 8 çocuk annesini silahla vurarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

21.01.2025 13:47
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Erzurum'da, 8 çocuğunun annesi ve resmi nikahlı eşini silahla öldüren kocaya, "Tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah kullanmaktan 2 yıl hapis cezası verildi.

Erzurum 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktül Hangül Ciğerli'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Halil Ciğerli ise duruşmaya Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan katıldı.

Katılan avukatı Halil Timurhan Gür, beyanında, sanık Halil Ciğerli'nin olaydan birkaç gün önce bankadan yüklü miktarda para çektiğinin tespit edildiğini söyledi.

Bu durumun eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğinin göstergesi olduğunu belirten Gür, "Sanığın akli dengesiyle ilgili kendisinin beyanı olmadığı gibi mahkemenin de akli dengesinin yerinde olmadığına dair kanaati oluşmamıştır. Tüm soruşturma ve kovuşturma aşamasında sanık eşinin haksız eyleminden bahsetmemektedir. Çocukları da annelerinin herhangi bir hakareti olmadığını belirtmişlerdir. Sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmadan cezalandırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Ciğerli'nin eşe ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediği sabit olduğundan ve ruhsatsız silah kullanmasından dolayı ilgili maddeler gereğince cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Ciğerli, "Suçsuzum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Halil Ciğerli'yi, "Tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Ciğerli hakkında haksız tahrik cezası takdir indirimini uygulamayan heyet, sanık hakkında ayrıca ruhsat silah kullanmasından dolayı "Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet" suçundan verdiği 2 yıl hapis cezasında da indirim uygulamadı.

Ciğerli hakkında, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kararın açıklanmasının ardından sanığın kızı Ş.A, babasına yönelik mahkeme heyetine "Sorsanıza mutlu oldu mu?" dedi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Mayıs 2024'te Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki evlerinde Hangül Ciğerli'nin (73) sabah saatlerinde uyuduğu esnada kocası Halil Ciğerli (72) tarafından başına 2 el ateş edilerek öldürüldüğü, sanık Halil Ciğerli'nin eşini öldürdüğü yönünde ihbarda bulunması üzerine tabanca ile birlikte yakalandığı belirtiliyordu.

Sanık Ciğerli'nin soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, eşiyle uzun zamandır aralarında geçimsizlik bulunduğunu, olay günü önceden temin ettiği silahla oğlu E.C'nin evden ayrılmasından sonra uyuduğu esnada eşinin başına iki el ateş ederek öldürdüğünü itiraf etmişti.

İddianamede, sanık Ciğerli'nin eşini öldürmek için plan yaparak olaydan önce silah temin ettiği, olay günü oğlu evden ayrıldıktan sonra uyuyan eşini öldürmesi eyleminin eşi tasarlayarak kasten öldürme suçunu oluşturduğu, her ne kadar sanık, maktülle aralarındaki geçimsizlik sebebi ile eylemi gerçekleştirdiğini beyan etmiş ise de iddia ettiği hususların orantılılık kapsamında kasten öldürme eylemine ilişkin haksız tahrik oluşturmayacağı aktarılıyordu.

İddianamede, sanık Halil Ciğerli'nin "Tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Kaynak: AA

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