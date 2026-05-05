Erzurum'da FETÖ'den 2 firari hükümlü yakalandı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve bu kapsamda arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, koordineli çalışmaları neticesinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K.Y. ile B.H.Ö'yü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.