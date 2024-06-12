Erzurum'da FETÖ'ye üye kazandırmaya çalışan doktordan biri tutuklandı

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Erzurum'da, FETÖ'ye üye kazandırmaya ve örgüt üyelerine destek olmaya çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 doktordan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihabrat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, kentte üniversitede okuyan irtibatlı oldukları öğrencileri söz konusu terör örgütüne kazandırmaya çalıştıkları, yurt dışı veya yurt içinde faaliyet gösteren örgüt üyelerince gönderilen paralarla öğrencilere örgüt adına maddi yardımda bulundukları, 15 Temmuz darbe girişimi davalarından dolayı kentte hükümlü olarak cezaevinde bulunan FETÖ üyelerinin ailelerinin Erzurum'a ziyarete geldiklerinde ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını karşıladıklarını tespit ettikleri doktorlar A.Ç.T. ve S.N.T'yi takibe aldı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirdi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.N.T. ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

A.Ç.T'nin özel bir işyerinde hakimlik yaptığı, uzman doktor S.N.T'nin ise görevinden istifa ettiği öğrenildi.