Erzurum'da Filistin için özgürlük konvoyu düzenlendi

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Erzurum'da Filistin için özgürlük konvoyu

ERZURUM - Erzurum'da gece yarısı Filistin için özgürlük konvoyu düzenlendi.

Filistin ve Türk bayrakları ile konvoya katılan yüzlerce Erzurumlu İsrail saldırılarını protesto etti.

Cumhuriyet caddesi üzerinden şehir turu atan vatandaşlar Kent meydanında kuran-ı kerim okunmasının ardından dua etti. Burada yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık olaysız şekilde dağıldı.