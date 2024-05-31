Erzurum'da Filistin için özgürlük konvoyu düzenlendi

Erzurum'da Filistin için özgürlük konvoyu
ERZURUM - Erzurum'da gece yarısı Filistin için özgürlük konvoyu düzenlendi.
Filistin ve Türk bayrakları ile konvoya katılan yüzlerce Erzurumlu İsrail saldırılarını protesto etti.
Cumhuriyet caddesi üzerinden şehir turu atan vatandaşlar Kent meydanında kuran-ı kerim okunmasının ardından dua etti. Burada yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık olaysız şekilde dağıldı.
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