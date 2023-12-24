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Erzurum'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Araçlarda Hasar Oluştu - Son Dakika
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Erzurum'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Araçlarda Hasar Oluştu

Erzurum'da etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, bazı araçlarda hasar oluştu, dışarı çıkanlar yürümekte güçlük çekti. Palandöken ve Aziziye ilçelerinde bazı binaların çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu. Yakutiye ilçesinde de fırtına nedeniyle bir ağaç, yola devrildi. Erzurum-Artvin kara yolu Tortum ilçe girişinden trafiğe kapatıldı. Palandöken'de fırtına ve tipi nedeniyle 2 gündür kayak yapılamıyor.

24.12.2023 - 14:39,
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ERZURUM'da etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, bazı araçlarda hasar oluştu, dışarı çıkanlar yürümekte güçlük çekti.

Kentte etkili olan fırtına, öğle saatlerinde kuvvetini daha da artırdı. Palandöken ve Aziziye ilçelerinde bazı binaların çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu. İtfaiye ekipleri de tehlike arz eden çatılara müdahale edip, tedbir aldı. Yakutiye ilçesinde de fırtına nedeniyle bir ağaç, yola devrildi. Dışarı çıkanların yürümekte güçlük çektiği kentte, Erzurum- Artvin kara yolu ise Tortum ilçe girişinden trafiğe kapatıldı. Öte yandan kış turizm merkezlerinden Palandöken'de fırtına ve tipi nedeniyle 2 gündür kayak yapılamıyor. (DHA)

Erzurum\'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Araçlarda Hasar Oluştu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Araçlarda Hasar Oluştu - Son Dakika
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