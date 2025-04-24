Erzurum'da Foto Safari Yarışması

Erzurum'da "Kadrajımdan Tortum ve Uzundere'de Bahar" konulu foto safari yarışması düzenlenecek.

Tortum ve Uzundere kaymakamlıkları, belediyeleri ile Tortum Uzundere Eylem Grubu işbirliğiyle 17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek yarışmayla, Erzurum'un önemli turizm destinasyonlarından Tortum ve Uzundere ilçelerinde bahar coşkusunun fotoğraflanarak kayıt altına alınması amaçlanıyor.

Yarışmanın konusunda, "Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi ve Tortum-Uzundere ilçelerindeki doğa manzaraları fotoğrafları. Tortum ve Uzundere ilçelerinin merkez ve köy yaşamını yansıtan fotoğraflar" yer alıyor.

Hem görsel hem de kültürel anlamda önemli deneyimler sunacak yarışmanın başvurusu tortum.gov.tr üzerinden ya da düzenleyici kurumların resmi web siteleri ile sosyal medya hesaplarından yapılacak.

Yarışmada dereceye girenlere 50 bin liranın üzerinde ödül verilecek.