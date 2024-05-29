Erzurum'da Geç Saatte Dışarı Çıkma Tartışması: 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Dayısını Bıçakla Öldürdü - Son Dakika
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Erzurum'da Geç Saatte Dışarı Çıkma Tartışması: 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Dayısını Bıçakla Öldürdü

Erzurum\'da Geç Saatte Dışarı Çıkma Tartışması: 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Dayısını Bıçakla Öldürdü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, 16 yaşındaki İ.A. isimli kız çocuğu, geç saatte dışarı çıkmasını istemeyen dayısı M.T. ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce İ.A., dayısını boğazından bıçakla ağır yaraladı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan M.T. kurtarılamadı. İ.A. suç aletiyle birlikte gözaltına alındı ve tutuklandı.

29.05.2024 17:13
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Erzurum'da, geç saatte dışarı çıkma meselesi yüzünden tartıştığı dayısını bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı.

Yakutiye ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Kavak Konutları'nda İ.A. (16) ile geç saatte dışarı çıkmasını istemeyen dayısı M.T. (46) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, İ.A, dayısını boğazından bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen M.T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerce, suç aletiyle gözaltına alınan İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen İ.A, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

İ.A'nın babasının cezaevinde, annesinin ise şehir dışında olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Geç Saatte Dışarı Çıkma Tartışması: 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Dayısını Bıçakla Öldürdü - Son Dakika

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