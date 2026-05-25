Erzurum'da Gençlere Peygamber Kitapları Dağıtılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Gençlere Peygamber Kitapları Dağıtılıyor

Erzurum\'da Gençlere Peygamber Kitapları Dağıtılıyor
25.05.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldız Kardeşler Camisi'nde Diyanet'ten gelen kitaplar, gençlere Hz. Muhammed'in hayatını öğretmek için dağıtılıyor.

Erzurum'da bir camide, Hz. Muhammed'in hayatını gençler ve çocukların doğru kaynaklardan öğrenmeleri için Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen kitaplar, ücretsiz dağıtılıyor.

Yakutiye ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle inşa edilerek geçen yıl hizmete açılan Yıldız Kardeşler Camisi'nde özellikle gençlerin Hz. Muhammed'in hayatını anlatan kitapları okumaları için proje başlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığına başvuran Yıldız Kardeşler Camisi Derneğince, Kur'an-ı Kerim meali ile Hz. Muhammed'in hayatı ve sünnetlerinin anlatıldığı kitaplar tedarik edildi.

Kitaplar camide bir köşede oluşturulan standa konularak, ücretsiz olarak cemaate dağıtılmaya başlandı. Cemaat, namaz sonraları stanttaki kitapları inceleme ve okuma fırsatı buluyor, bazıları ise torunlarına ve çocuklarına götürmek üzere kitapları ücretsiz olarak alıyor.

Dernek üyesi ve emekli din görevlisi Abdurrahman Velioğlu, AA muhabirine, camide günlük mukabele, hadis ile ilmihal derslerinin verildiğini, gençler için de bir şeyler yapmak için bu çalışmanın ortaya çıktığını söyledi.

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın resmi olarak gözünden geçmiş kitapları getirdik"

Camiye gençlerin de ilgisinin fazla olduğunu dile getiren Velioğlu, "Gençlerimiz için bir şey yapalım dedik. Diyanet İşleri Başkanlığımıza müracaat ettik. Kendileri de bize gerek kütüphanemize gerekse halka dağıtmak üzere yüzlerce kitap gönderdi. Kur'an-ı Kerim meali, Peygamberimizin hayatını anlatan kitaplar, gençlerimize ve 4-6 yaş grubuna özel kitaplar var. Bunun için özellikle dışarından kulaktan dolma bilgiler oluyor. Bunlar kötü sonuçlar doğurabiliyor. Biz de Peygamberimizi sağlam kaynaklardan öğrenmeleri için Diyanet İşleri Başkanlığımızın resmi olarak gözünden geçmiş kitapları getirdik. Dağıtımlarımız devam ediyor." diye konuştu.

Cemaatin ilgisinden de çok memnun olduğunu, şimdiye kadar gelen 2 bin 500 kitabın dağıtılmaya başlandığını aktaran Velioğlu, şunları kaydetti:

"Gençler bizim geleceğimiz, bu ülkenin teminatıdır. Gençlerimizin ellerinden tutmamız lazım. Bize çok büyük görevler düşüyor. Bu konuda çalışan arkadaşlarımız var. Biz de o zincirin halkası olmaya çalışıyoruz. Bu gençlerimize neler verebiliriz, diye düşünüyoruz. Gençlerimizin vatanlarına, iffetlerine bağlı olması için mutlaka okuması gerekiyor. Biz gençlerimizi teşvik etmek istiyoruz. Çocuklarımız hayatlarını farklı yerlerde heba etmesinler istiyoruz."

Cemaatten Savaş Demirli de özellikle çocukların ve gençlerin projeden çok faydalanabileceklerini ifade ederek proje için teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Gençlere Peygamber Kitapları Dağıtılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Dünya Kupası kampı ABD’den Meksika’ya alındı İran'ın Dünya Kupası kampı ABD'den Meksika'ya alındı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor
Real Madrid ve Barcelona’ya kafa tutuyorlardı Küme düştüler Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler
TBMM’ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti TBMM'ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı

13:27
Galatasaray’ın tavrı belli Benfica’dan Yunus Akgün için yeni hamle
Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle
13:05
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
12:35
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 13:29:55. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Gençlere Peygamber Kitapları Dağıtılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.