Erzurum'da göz tansiyonu hastası Oğuzhan Altay, geçmeyen ağrıları için yardım istiyor - Son Dakika
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Erzurum'da göz tansiyonu hastası Oğuzhan Altay, geçmeyen ağrıları için yardım istiyor

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Erzurum\'da göz tansiyonu hastası Oğuzhan Altay, geçmeyen ağrıları için yardım istiyor
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Erzurum'da yaşayan Oğuzhan Altay'a 19 yaşındayken göz tansiyonu teşhisi konuldu. 8 yılda 3 ameliyat geçirmesine ve sağ gözünde büyük ölçüde görme kaybı oluşmasına rağmen ağrıları dinmeyen Altay, maddi imkansızlıklar nedeniyle ileri tedaviye ulaşamadığı için yardım istiyor.

ERZURUM'da, 19 yaşında göz tansiyonu tanısı konulan Oğuzhan Altay (28), 8 yılda geçirdiği 3 ameliyata rağmen tekrarlayan göz yaraları ve şiddetli ağrılarla mücadele ediyor. Sağ gözünde büyük ölçüde görme kaybı oluşan Altay, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi için de zorlandığını ifade ederek, "Tek isteğim, gözümdeki acının durması" dedi.

Erzurum'da yaşayan Vesile (54) ve Muzaffer Altay (70) çiftinin 6 çocuğundan 5'incisi olan Oğuzhan'a 19 yaşındayken göz tansiyonu teşhisi kondu. Gözündeki rahatsızlık için 8 yılda 3 kez ameliyat olmasına rağmen ağrıları dinmeyen Altay'ın göz tansiyonu 50'lere yükseldi. Damla tedavisinden de sonuç alamayan Altay'ın gözünde daha önce olmayan 7 derece astigmat gelişti. Sağ gözünün görme yetisi yok olma noktasına gelen Altay, 10 günde bir oluşan yaralarla mücadele ediyor. Gözündeki yara ve ağrıların geçmediğini belirten Altay, doktorların daha ileri merkezlerde tedavi tavsiyesini de maddi imkansızlıklar sebebiyle yerine getiremediğini söylüyor.

Sürekli tekrarlayan göz yaraları nedeniyle günlük yaşamı olumsuz etkilenen Altay, çoğu zaman yalnızca 4 saat uyuyabildiğini söyledi. Altay, "Sabah kalktığımda gözlerim kan çanağı oluyor. Güneş ışığına çıkamıyorum, evin içinde bile şapkayla dolaşıyorum. Bulanık görüyorum. Gözlerimde iltihap da var. Gözlerimi korumak için jel ve otolog serum uyguluyorum ama çare olmuyor. Bütün tedavileri uyguluyorum ama gözüm yine yara oluyor" diye konuştu.

'OTOBÜS KAZASINDA BELİM KIRILDI'

Altay, yaşadıklarını anlatarak, "Çalışamıyorum. Sosyal yaşamım bitti. 8 yıldır dışarı çıkamıyorum. Hiçbir iş yapamıyorum. Arkadaşlarımla da görüşemiyorum. Hayatım hastane yollarında geçiyor. Tedavi için hastaneye gidip gelirken otobüs kazası geçirdim. Belim kırıldı, omurgama platin takıldı" dedi.

Ağrıları nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini belirten Altay, bu süreçte hastaneye kaldırıldığını söyledi. Doktorlarının kendisine hem maddi hem de manevi destek olduğunu ancak durumunun ileri değerlendirme gerektirdiğini ifade eden Altay, Ankara veya İstanbul'daki uzman hekimlere ulaşmak için maddi imkanının bulunmadığını dile getirdi. Babasının maaşıyla tedavi ve yol masraflarını karşılamanın mümkün olmadığını söyleyen Altay, "Tek isteğim görmek değil, gözümdeki acının durması. Allah rızası için duyarlı hocalarımız, büyüklerimiz yardımcı olursa minnettar olurum" dedi.

'NE YAPACAĞIMI BİLEMİYORUM'

Oğuzhan Altay'ın annesi Vesile Altay ise şunları söyledi:

"Oğlumun durumu çok kötü. Kendine zarar verecek diye biz de onunla birlikte uyumuyoruz. Gözleri çok acıyor. Anne olarak çok üzülüyorum, elimden de bir şey gelmiyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ne yapsam çare bulamadım."

Kaynak: DHA
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